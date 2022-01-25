Мінцифри набирає учасників для бета-тестування зміни прописки в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації відкрило набір охочих взяти участь у бета-тестуванні функції, яка дозволяє онлайн у додатку «Дія» змінювати місце реєстрації.
Про це повідомив голова відомства Михайло Федоров.
«Збираємо охочих на бета-тест декларування місця проживання в застосунку «Дія». Нарешті найпопулярніша послуга серед українців стане доступною на всю країну онлайн за кілька кліків. Більше жодних візитів до військкомату чи поїздок до ЦНАП — дуже часто туди, де живе ваша прописка, а не ви», — написав міністр.
Щоб протестувати функцію, потрібно приєднатися за посиланням: https://team.diia.gov.ua. Після цього на пошту надійде лист із подальшими інструкціями.
Загалом для участі в бета-тестуванні необхідно:
- податковий номер і один з е-паспортів у додатку — ваш і власників житла;
- наявність «Дія.Підпису» у вас і власників житла;
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості;
- заявнику має бути більше за 14 років.
Наразі послуга недоступна для жителів Дніпра, Чернівців, Миколаєва, Херсона та Запоріжжя.
- Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 5463, який дозволить українцям змінювати місце проживання (реєстрації) в онлайн-режимі. Цим законом скасовується штамп у паспорті та паперовий витяг з ID-картки про прописку. Українці зможуть змінювати місце проживання на порталі «Дія» (розділ «Реєстрація місця проживання»), заповнивши відповідну заяву та підписавши її за допомогою електронного підпису.