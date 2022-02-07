Влада через «Дію» зможе проводити громадські опитування

Міністерства, а також органи центральної та місцевої влади тепер можуть проводити опитування з питань держуправління у різних сферах суспільного життя через портал і додаток «Дія».
Відповідний порядок їхнього проведення Кабінет міністрів затвердив постановою № 90 від 7 лютого.
Організатором опитування виступатиме технічний адміністратор і власник порталу «Дія». Брати участь в опитуваннях зможуть громадяни віком від 14 років. Результати опитувань відображатимуться на порталі або у додатку за згодою замовників (органу влади).
Опитування через «Дію» не є голосуванням (референдумом), виборами, а також формою публічного обговорення чи електронних консультацій з громадськістю.
- Незабаром у додатку «Дія» зʼявиться нова функція для водіїв автомобілів — належний користувач.
- Раніше Мінцифри розпочало бета-тестування зміни прописки в «Дії». Торік Рада ухвалила закон, який дозволить українцям змінювати місце проживання (реєстрації) в онлайн-режимі. Цей закон скасовує штамп у паспорті і паперову виписку з ID-картки про прописку.
- Цього року в «Дії» зʼявилися сертифікат бустерної дози і функція для ФОПів (подання річної декларації).