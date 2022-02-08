В «Дії» появится новая услуга — общественные опросы

Президент Владимир Зеленский анонсировал появление новой услуги в приложении «Дія» — общественных опросов. С их помощью власть сможет узнавать мнение народа.
Об этом он заявил на Diia Summit 8 февраля.
«Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, и не только с помощью классических инструментов, но и используя современные технологии — это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому», — пояснил Зеленский.
Накануне правительство приняло постановление для запуска этой услуги. Согласно документу, принять участие в опросе смогут украинцы от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении с согласия заказчиков (органа власти).
Также отмечается, что опрос через «Дію» не является голосованием (референдумом), выборами, формой публичного обсуждения или электронных консультаций с общественностью. Эти опросы смогут проводить любые органы власти.
- Скоро в приложении «Дія» появится новая функция для водителей автомобилей — надлежащий пользователь.
- Ранее Минцифры начало бета-тестирование смены прописки в «Дії». В прошлом году Рада приняла закон, который позволит украинцам менять место жительства (регистрации) в онлайн-режиме. Этот закон отменяет штамп в паспорте и бумажную выписку из ID-карты о прописке.
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