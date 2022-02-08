В «Дії» появится новая услуга — общественные опросы

Президент Владимир Зеленский анонсировал появление новой услуги в приложении «Дія» — общественных опросов. С их помощью власть сможет узнавать мнение народа.

Об этом он заявил на Diia Summit 8 февраля.

«Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, и не только с помощью классических инструментов, но и используя современные технологии — это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому», — пояснил Зеленский.

Накануне правительство приняло постановление для запуска этой услуги. Согласно документу, принять участие в опросе смогут украинцы от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении с согласия заказчиков (органа власти).

Также отмечается, что опрос через «Дію» не является голосованием (референдумом), выборами, формой публичного обсуждения или электронных консультаций с общественностью. Эти опросы смогут проводить любые органы власти.