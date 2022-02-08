У «Дії» можна буде згенерувати довідку про несудимість

У додатку «Дія» відсьогодні можна буде згенерувати довідку про несудимість.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Як зазначається, раніше таку довідку потрібно було отримувати в сервісних центрах МВС, через посередників або онлайн. Проте для отримання такого документа потрібно було заповнювати багато полів.

«Сьогодні ми запускаємо довідку про несудимість. Ми про неї мало говорили, але понад мільйон українців на рік отримують цю довідку. І ми її сьогодні запускаємо в «Дії». Можна буде отримати в кілька кліків — і формується довідка, усі дані автоматично підтягуються з різних реєстрів», — заявив міністр цифрової інформації Михайло Федоров в ефірі «Сніданку з 1+1».

Також у Мінцифри уточнили, що всі замовлені довідки користувач зможе подивитися та завантажити в «Дії».