В «Дії» можно будет сгенерировать справку о несудимости

В приложении «Дія» с сегодняшнего дня можно будет сгенерировать справку о несудимости.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как отмечается, раньше такую справку нужно было получать в сервисных центрах МВД, через посредников либо онлайн. Однако для получения такого документа нужно было заполнять много полей.

«Сегодня мы запускаем справку о несудимости. Мы о ней мало говорили, но более миллиона украинцев в год получают эту справку. И мы ее сегодня запускаем в «Дії». Можно будет получить в несколько кликов — и формируется справка, все данные автоматически подтягиваются из разных реестров», — заявил министр цифровой информации Михаил Федоров в эфире программы «Сніданок з 1+1».

Также в Минцифры уточнили, что все заказанные справки пользователь сможет посмотреть и скачать в «Дії».