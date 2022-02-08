«Розберемося самі». Порошенко відповів Путіну на пропозицію надати політичний притулок у Росії

П’ятий президент України Петро Порошенко різко відповів президенту Росії Володимиру Путіну на його пропозицію про політичний притулок, порадивши йому припинити «опікуватися» українськими політиками.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«[Раджу] Володимиру Володимировичу нарешті усвідомити, що ми розберемося самі тут, в Україні. І одвічна російська практика «опікуватися» українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України», — написав Порошенко.