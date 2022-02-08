«Разберемся сами». Порошенко ответил Путину на предложение предоставить политическое убежище в России

Пятый президент Украины Петр Порошенко резко ответил президенту России Владимиру Путину на его предложение о политическом убежище, посоветовав ему прекратить «заботиться» об украинских политиках.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«[Советую] Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда меня избрали президентом Украины», — написал Порошенко.
Также политик обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, посоветовав ему «прекратить радовать Путина и заняться защитой страны».
«И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой. Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский прежде всего хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин», — добавил он.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- В декабре Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали поклонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В конце дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения.
- 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство, но перед этим под судом произошли столкновения с полицией. Порошенко и его сторонники считают дело политическим преследованием оппозиции.