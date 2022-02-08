«Разберемся сами». Порошенко ответил Путину на предложение предоставить политическое убежище в России

Пятый президент Украины Петр Порошенко резко ответил президенту России Владимиру Путину на его предложение о политическом убежище, посоветовав ему прекратить «заботиться» об украинских политиках.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«[Советую] Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда меня избрали президентом Украины», — написал Порошенко.