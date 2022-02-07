Україна отримала від країн Заходу понад тисячу тонн оборонного озброєння

Від початку року Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд та понад тисячу тонн оборонного озброєння та військового обладнання.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми перебуваємо на постійному звʼязку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярда доларів, а обсяги доставленого до України оборонного озброєння та військового обладнання — загальну вагу понад тисячу тонн», — зазначив Кулеба.

За його словами, рекордні обсяги підтримки посилюють позицію України за столом переговорів, де ключовим завданням є не допустити чергової хвилі війни Росії проти України.