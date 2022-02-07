Украина получила от стран Запада более тысячи тонн оборонного вооружения

С начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более тысячи тонн оборонного вооружения и военного оборудования.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы находимся на постоянной связи в партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, безопасностную и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования — общий вес более тысячи тонн», — отметил Кулеба.
По его словам, рекордные объемы поддержки усиливают позицию Украины за столом переговоров, где ключевой задачей является не допустить очередную волну войны России против Украины.
- США оказывают Украине помощь на фоне возможного вторжения войск России. Первый самолет с новой партией американской помощи прибыл в Украину в ночь на 22 января. Среди 90 тонн оружия и боеприпасов были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. После этого Вашингтон отправил еще семь бортов с вооружением.
- Противотанковое оружие уже передала Британия, а в ближайшее время это сделают страны Балтии — речь идет о Javelin и Stinger.
- 15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи. В прошлом году Украина получила от США помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и прочего. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь украинской стороне составляет более $130 миллионов.