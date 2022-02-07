Украина получила от стран Запада более тысячи тонн оборонного вооружения

С начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более тысячи тонн оборонного вооружения и военного оборудования.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы находимся на постоянной связи в партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, безопасностную и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования — общий вес более тысячи тонн», — отметил Кулеба.

По его словам, рекордные объемы поддержки усиливают позицию Украины за столом переговоров, где ключевой задачей является не допустить очередную волну войны России против Украины.