Очевидці стрілянини на «Південмаші» проходитимуть реабілітацію у Нових Санжарах

Очевидці стрілянини на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі, в якій загинули п’ятеро людей, проходитимуть психологічну реабілітацію в медичному центрі у Нових Санжарах на Полтавщині.

Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії.

Як зазначається, нацгвардійці пройдуть комплекс процедур, а також психологічних тренінгів.