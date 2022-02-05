Очевидці стрілянини на «Південмаші» проходитимуть реабілітацію у Нових Санжарах

Очевидці стрілянини на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі, в якій загинули п’ятеро людей, проходитимуть психологічну реабілітацію в медичному центрі у Нових Санжарах на Полтавщині.
Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії.
Як зазначається, нацгвардійці пройдуть комплекс процедур, а також психологічних тренінгів.
«Починаючи з соляної кімнати та ароматерапії, військовослужбовці матимуть змогу пройти всебічний медичний огляд, відвідати масажний кабінет, різноманітні тренажери, грязеві ванни та інші. Окрім того на території комплексу працює кювет з лікувальною артезіанською водою», — розповіли в Нацгвардії.
Також в реабілітації гвардійців візьме участь військовий капелан отець Геннадій Коваленко, який, зокрема, буде виготовляти з військовими свічки.
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали в передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Пізніше у ЗМІ зʼявилися відео допиту і затримання Рябчука. На записах він розповів про хронологію свого злочину.
- Артемію Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, невдовзі перевірять його психічний стан. Слідчі вивчають кілька версій, зокрема й нестатутні відносини.
- Через цей інцидент командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.
- 28 січня Рябчука взяли під варту, він визнав свою провину. Проте 4 лютого нацгвардієць відмовився від усіх своїх свідчень, а також стало відомо, що його захищатимуть інші адвокати.