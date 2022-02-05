Очевидцы стрельбы на «Южмаше» пройдут реабилитацию в Новых Санжарах

Очевидцы стрельбы на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, в которой погибли пять человек, будут проходить психологическую реабилитацию в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.
Нацгвардейцы пройдут комплекс процедур, а также психологических тренингов.
«Начиная с соляной комнаты и ароматерапии, военнослужащие смогут пройти всесторонний медицинский осмотр, посетить массажный кабинет, разнообразные тренажеры, грязевые ванны и прочее. Кроме того, на территории комплекса работает кювет с лечебной артезианской водой», — рассказали в Нацгвардии.
Также в реабилитации гвардейцев примет участие военный капеллан отец Геннадий Коваленко, который, в частности, будет производить с военными свечи.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний военный Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позже в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал о хронологии своего преступления.
- Артемию Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе и неуставные отношения.
- Из-за этого инцидента командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.
- 28 января Рябчука взяли под стражу, признав свою вину. Однако 4 февраля нацгвардеец отказался от всех своих показаний, а также стало известно, что его будут защищать другие адвокаты.