Очевидцы стрельбы на «Южмаше» пройдут реабилитацию в Новых Санжарах

Очевидцы стрельбы на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, в которой погибли пять человек, будут проходить психологическую реабилитацию в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.

Нацгвардейцы пройдут комплекс процедур, а также психологических тренингов.