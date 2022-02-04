Емманюель Макрон відвідає Росію, а потім Україну. Напередодні він розмовляв з президентами обох країн

Президент Франції Емманюель Макрон 7 лютого приїде у Москву з офіційним візитом, а вже наступного дня, 8 лютого, відвідає Київ. Перед цим Макрон мав розмову з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, обговорювали «нормандський формат» і питання безпеки.
Про це повідомляє Agence France-Presse.
Лідер Франції наголосив, що зараз для нього залишається пріоритетом питання «діалогу між Україною та Росією» та вирішення проблеми ескалації на кордоні.
За останній тиждень Макрон двічі говорив з президентами України та Росії. У першій розмові сторони узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії, а в другій — Макрон і Путін домовились про «необхідність деескалації» та продовження «діалогу», зокрема обговорювали Україну, НАТО та «гарантії безпеки».
- 20 січня журналісти «Радіо Свобода» і група Conflict Intelligence Team повідомили, що російські війська перебувають вже за 40 кілометрів від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців». Родичі військових у соцмережах повідомляють, що війська «їдуть в Україну».
- Із січня цього року CIT фіксує масову передислокацію військ Росії та техніки до кордонів України. Росіяни звозять танки, артилерію, авіацію та ракетні системи. Також до кордонів України почали перекидати війська Росгвардії, які можуть задіяти в окупації. За даними розвідки України, навколо країни стоїть угруповання військ Росії у 130 тисяч військових. РФ при цьому наполегливо намагається заперечувати плани щодо вторгнення.