Зеленський удруге за тиждень зідзвонився з Макроном. Говорили про безпеку та «нормандський формат»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Це уже другий дзвінок глав держави за останні сім днів, попередня розмова була 28 січня.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах «нормандського формату», — зазначив Зеленський.

Також сторони узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.

Зазначимо, що розмова Зеленського та Макрона відбулася після телефонного дзвінка між президентами Франції та Росії. Макрон і Путін домовились про «необхідність деескалації» та продовження «діалогу», зокрема обговорювали Україну, НАТО та «гарантії безпеки».