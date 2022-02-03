Зеленський удруге за тиждень зідзвонився з Макроном. Говорили про безпеку та «нормандський формат»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Це уже другий дзвінок глав держави за останні сім днів, попередня розмова була 28 січня.
Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах «нормандського формату», — зазначив Зеленський.
Також сторони узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.
Зазначимо, що розмова Зеленського та Макрона відбулася після телефонного дзвінка між президентами Франції та Росії. Макрон і Путін домовились про «необхідність деескалації» та продовження «діалогу», зокрема обговорювали Україну, НАТО та «гарантії безпеки».
- 2 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повернувшись з України, поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним по телефону. Лідери країн обговорили ситуацію біля кордонів України, політику відкритих дверей НАТО, а також зміну клімату, ситуацію в Афганістані та ядерну угоду з Іраном.