Эмманюэль Макрон посетит Россию, а затем Украину. Накануне он разговаривал с президентами обеих стран

Президент Франции Эмманюэль Макрон 7 февраля приедет в Москву с официальным визитом, а на следующий день, 8 февраля, посетит Киев. Перед этим Макрон беседовал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, обсуждали «нормандский формат» и вопросы безопасности.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Президент Франции подчеркнул, что сейчас для него остается приоритетом вопрос «диалога между Украиной и Россией» и решение проблемы эскалации на границе.

За последнюю неделю Макрон дважды разговаривал с президентами Украины и России. В первом разговоре стороны согласовали дальнейшие общие шаги для поддержания устойчивости и усиления финансового и экономического взаимодействия. А во втором Макрон и Путин договорились о «необходимости деэскалации» и продолжении «диалога», в частности, обсуждали Украину, НАТО и «гарантии безопасности».