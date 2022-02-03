МВС закликає нацгвардійців повідомляти про порушення їхніх прав та цькування під час служби. Для цього відкрили гарячу лінію

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав військовослужбовців Нацгвардії повідомляти про порушення їхніх прав під час проходження служби. Перед цим у Дніпрі сталася стрілянина, мотивом якої, імовірно, стала образа нацгвардійця.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень», — наголосив Монастирський.

У релізі ідеться, що про порушення прав військовослужбовців можна повідомити, зателефонувавши на гарячу лінію МВС за номером 15-36. Дзвінки прийматимуть з понеділка до четверга — з 09:00 до 18:00 та у п’ятницю — з 09:00 до 16:45.

На гарячу лінію також можуть звертатися батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей.