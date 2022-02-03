МВД призывает нацгвардейцев сообщать о нарушении их прав и травле во время службы. Для этого открыли горячую линию

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал военнослужащих Нацгвардии сообщать о нарушении прав во время прохождения службы. Перед этим в Днепре произошла стрельба, мотивом которой, вероятно, стало оскорбление нацгвардейца.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы, соответственно, принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий», — подчеркнул Монастырский.
В релизе говорится, что о нарушении прав военнослужащих можно сообщить, позвонив на горячую линию МВД по номеру 15-36. Звонки будут принимать с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00 и в пятницу — с 09:00 до 16:45.
На горячую линию могут также обращаться родители военнослужащих, особенно срочников, если они имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позднее в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал хронологию своего преступления.
- Артемию Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе неуставные отношения.
- Из-за этого инцидента командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку. 28 января Рябчука взяли под стражу. Он признал свою вину. На следующий день в Днепре простились с погибшими.