До України прибув сьомий літак із військовою допомогою від США

До України 3 лютого прибув сьомий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков та опублікував відповідні фото.
«У «Борисполі» приземлився сьомий американський борт! Цього разу – 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше — це ще не кінець. Далі буде», — повідомив Резніков.
Заголом військову допомогу США мають привезти 45 рейсами, писало «РБК».
Попередні шість літаків військової допомоги від США привезли в Україну боєприпаси, обладнання, летальну зброю, протитанкові установки Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.