До України прибув сьомий літак із військовою допомогою від США

До України 3 лютого прибув сьомий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков та опублікував відповідні фото.

«У «Борисполі» приземлився сьомий американський борт! Цього разу – 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше — це ще не кінець. Далі буде», — повідомив Резніков.

Заголом військову допомогу США мають привезти 45 рейсами, писало «РБК».

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Twitter / Олексій Резніков

Попередні шість літаків військової допомоги від США привезли в Україну боєприпаси, обладнання, летальну зброю, протитанкові установки Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D