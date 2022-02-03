Ексголовред NEXTA Протасевич заявив, що позиватиметься до Ryanair

Колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич заявив, що планує позиватися до авіакомпанії Ryanair. У травні 2021 року літак цієї авіакомпанії, на якому летів Протасевич, екстрено посадили в Мінську, а самого опозиціонера затримали.
Про це він повідомив у власному відеозверненні.
«Подробиць зараз багато не буде, бо над позовом працює команда юристів. Але як тільки все буде готове, я обовʼязково розповім про це», — заявив Протасевич. Також він заявив, що готовий надати «документовані докази всіх своїх слів» Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).
Видання tut.by зазначає, що Протасевич залишається звинуваченим у кримінальній справі у Білорусі. Його запобіжний захід наразі невідомий, раніше його утримували під домашнім арештом.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Після цього низка країн, зокрема й Україна, припинили авіасполучення з Білоруссю, а «Белавіа» заборонили рейси. Після цього Білорусь отримала санкції.
- У грудні 2021 року білоруський авіадиспетчер, який брав участь у посадці літака з Протасевичем, розповів, що операцією керувало КДБ Білорусі. Пізніше польські спецслужби оприлюднили запис розмови диспетчера і пілота.
- 21 січня 2022 року США звинуватили в авіаційному піратстві чотирьох білоруських чиновників, серед яких є працівники держбезпеки. Зазначеним особам загрожує довічне увʼязнення, якщо Штати доведуть їхню провину.