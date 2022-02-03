Экс-главред NEXTA Протасевич заявил о намерении судиться с Ryanair

Бывший главный редактор беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что планирует судиться с авиакомпанией Ryanair. В мае 2021 самолет этой авиакомпании, на котором летел Протасевич, экстренно посадили в Минске, а самого оппозиционера задержали.

Об этом он сообщил в собственном видеообращении.

«Подробностей сейчас много не будет, потому что над иском работает команда юристов. Но как только все будет готово, я обязательно расскажу об этом», — заявил Протасевич. Также он заявил, что готов предоставить «документированные доказательства всех своих слов» Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Издание tut.by отмечает, что Протасевич остается обвиняемым по уголовному делу в Беларуси. Его мера пресечения сейчас неизвестна, ранее его содержали под домашним арестом.