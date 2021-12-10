Польские спецслужбы обнародовали запись разговора диспетчера и пилота при посадке самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем

Польша обнародовала аудиозапись переговоров между диспетчером и пилотом самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем, который принудительно посадили в Минске в мае.

Запись выложил на своей странице в Facebook спикер министра-координатора спецслужб.

«Представляю презентацию об основных выводах расследования операции беларусских спецслужб против Романа Протасевича. 23 мая самолет Ryanair вынужденно приземлился в аэропорту Минска. Для этого спецслужбы Беларуси предоставили неправдивую информацию о якобы угрозе взрыва, терроризировали экипаж и лишали свободы пассажиров, в том числе польских граждан», — отметил он в сообщении.