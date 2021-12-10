Польські спецслужби оприлюднили запис розмови диспетчера та пілота під час посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем

Польща оприлюднила аудіозапис переговорів між диспетчером та пілотом літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем, який примусово посадили у Мінську у травні.

Запис виклав на своїй сторінці у Facebook речник міністра-координатора спецслужб.

«Представляю презентацію про основні висновки розслідування операції білоруських спецслужб проти Романа Протасевича. 23 травня літак Ryanair вимушено приземлився в аеропорту Мінська. Для цього спецслужби Білорусі подали неправдиву інформацію про нібито загрозу вибуху, тероризували екіпаж і позбавляли волі пасажирів, зокрема польських громадян», — зауважив він у дописі.