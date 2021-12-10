Польські спецслужби оприлюднили запис розмови диспетчера та пілота під час посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем

Польща оприлюднила аудіозапис переговорів між диспетчером та пілотом літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем, який примусово посадили у Мінську у травні.
Запис виклав на своїй сторінці у Facebook речник міністра-координатора спецслужб.
«Представляю презентацію про основні висновки розслідування операції білоруських спецслужб проти Романа Протасевича. 23 травня літак Ryanair вимушено приземлився в аеропорту Мінська. Для цього спецслужби Білорусі подали неправдиву інформацію про нібито загрозу вибуху, тероризували екіпаж і позбавляли волі пасажирів, зокрема польських громадян», — зауважив він у дописі.
На аудіо чутно третій голос, який підказує диспетчеру, як відповідати на різні запитання пілота. Коли пілот починає уточнювати інформацію, чути, як диспетчер консультується, що саме він має відповідати, із третьою особою.
За даними польських служб, це «офіцер білоруських служб», який «стежив за роботою диспетчера і давав вказівки».
Зокрема, диспетчер каже пілоту, що на борту літака є бомба, код небезпеки «червоний», тому треба сідати у Мінську.
- Раніше білоруський авіадиспетчер, який брав участь у посадці літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем, розповів деталі інциденту. За його словами, операцією керували співробітники КДБ Білорусі.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Після цього низка країн, зокрема й Україна, припинили авіасполучення з Білоруссю. 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, називаючи його «людиною зі сталевими яйцями».