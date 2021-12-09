NYT: Диспетчер із Білорусі розповів деталі посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем. Операцією керував КДБ

Авіадиспетчер втік до Польщі влітку 2021 року. Він розповів польським спецслужбам усі деталі операції про посадку літака, оскільки сам був залучений до неї.

Білоруський авіадиспетчер , який брав участь у посадці літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем, розповів деталі інциденту. Він зазначив, що операцією керували співробітники КДБ Білорусі.

За його словами, під час посадки літака офіцер білоруського КДБ перебував у диспетчерській і «у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу». Протягом усього часу він підтримував «постійний телефонний контакт» з невідомою особою і в режимі реального часу доповідав, що відбувається з літаком.

Авіадиспетчера звати Олег Галегов, він був відповідальним за те, щоб повідомити пілотам літака Ryanair про нібито бомбу на борту, і що з міркувань безпеки вони повинні приземлитися саме в аеропорту Мінська.