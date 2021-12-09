NYT: Диспетчер из Беларуси рассказал о деталях посадки самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем. Операцией руководил КГБ

Авиадиспетчер сбежал в Польшу летом 2021 года. Он рассказал польским спецслужбам все детали операции о посадке самолета, поскольку сам был вовлечен в нее.

По его словам, при посадке самолета офицер беларусского КГБ находился в диспетчерской и «в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу». В течение всего времени он поддерживал «постоянный телефонный контакт» с неизвестным лицом и в режиме реального времени докладывал, что происходит с самолетом.

Авиадиспетчера зовут Олег Галегов, он был ответственным за то, чтобы сообщить пилотам самолета Ryanair о якобы бомбе на борту, и что из соображений безопасности они должны приземлиться именно в аэропорту Минска.