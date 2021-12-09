NYT: Диспетчер из Беларуси рассказал о деталях посадки самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем. Операцией руководил КГБ

Беларусский авиадиспетчер, участвовавший в посадке самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем, рассказал детали инцидента. Он отметил, что операцией руководили сотрудники КГБ Беларуси.
Об этом пишет The New York Times.
Авиадиспетчер сбежал в Польшу летом 2021 года. Он рассказал польским спецслужбам все детали операции о посадке самолета, поскольку сам был вовлечен в нее.
По его словам, при посадке самолета офицер беларусского КГБ находился в диспетчерской и «в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу». В течение всего времени он поддерживал «постоянный телефонный контакт» с неизвестным лицом и в режиме реального времени докладывал, что происходит с самолетом.
Авиадиспетчера зовут Олег Галегов, он был ответственным за то, чтобы сообщить пилотам самолета Ryanair о якобы бомбе на борту, и что из соображений безопасности они должны приземлиться именно в аэропорту Минска.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за неподтвердившейся информации о минировании. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- После этого ряд стран, в том числе и Украина, прекратили авиасообщение с Беларусью. 3 июня белорусский госканал ОНТ показал полуторачасовое «интервью» с Протасевичем. На фрагментах видео он публично признает свою «вину» в призывах к протестам в Беларуси и уверяет, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, называя его «человеком со стальными яйцами».