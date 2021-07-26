В Беларуси исчез авиадиспетчер, который сажал самолет Ryanair с Протасевичем. Вероятно, он выехал за границу

В Беларуси исчез авиационный диспетчер Олег Галегов — именно он вел переговоры с пилотами самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич. Его коллеги и компания не знают, где он сейчас.
Об этом пишет «Наша Нива».
Галегов жил в Минске вместе с семьей, но журналисты не смогли до него дозвониться по домашнему телефону. Диспетчер работал в «Белаэронавигации» с 2010 года и в начале июля должен выйти из отпуска. Его имя даже было в расписании дежурств, но на работе Галегов так и не появился.
«Лично я давно не видел Олега. Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут связаться с ним и переживают: позвонить ему невозможно, он удалил свои соцсети. Официально власти нам ничего не сообщили. Но мне на него наплевать, потому что я думаю, что он просто перестраховался и уехал. Он замечательный специалист, без проблем найдет работу в любой стране. Голос на опубликованном записи инцидента с Ryanair принадлежит ему», — рассказал журналистам один из коллег Галегова.
В «Белаэронавигации» рассказали, что диспетчер находится в отпуске, и там ничего не знают о его исчезновении или увольнении.
Галегов — этнический грузин, а переехал в Беларусь уже в сознательном возрасте. Он познакомился с беларусской Анной, на которой и женился.
«Думаю, он уехал к своим родственникам в Грузию», — отметил еще один коллега диспетчера.
Мобильные телефоны Галегова и его жены не отвечают, супруги полностью почистили страницы в соцсетях и закрыли их.
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