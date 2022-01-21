Дело Протасевича: США обвинили в авиационном пиратстве четырех беларусских чиновников, им грозит пожизненное

США выдвинули официальные обвинения в авиационном пиратстве четырем беларусским чиновникам из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.
Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.
Прокуратура утверждает, что чиновники использовали ложную угрозу взрыва бомбы, чтобы перенаправить рейс Ryanair в столицу Беларуси, где и задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. В США заявили, что инцидент был «безрассудным нарушением».
Штаты обвинили в авиационном пиратстве:
- Леонида Николаевича Чуро и Олега Казючица — это генеральный директор и заместитель генерального директора Государственной аэронавигационной службы Беларуси;
- Андрея Анатольевича Лну и Фну Лну — сотрудников госбезопасности.
Все они остаются на свободе в Беларуси. Им грозит пожизненное заключение, если Штаты докажут их вину.
Согласно обвинениям, Чуро лично сообщил об «угрозе взрыва» беларусским авиадиспетчерам перед вылетом рейса Ryanair в Вильнюс из Греции. Заместитель Чуро Казючиц позже попытался сфальсифицировать протокол инцидента, чтобы скрыть угрозу взрыва и причастность работников госбезопасности.
- 23 мая 2021 года в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в конце концов не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29. Протасевича освободили из СИЗО и июне, он провел последние семь месяцев под домашним арестом. В ноябре его родители сообщили, что с момента его освобождения контакты с ним были «прерывистыми».
- После этого ряд стран, в том числе и Украина, прекратили авиасообщение с Беларусью, а «Белавиа» запретили рейсы. После этого Беларусь получила санкции.
- В декабре 2021 года беларусский авиадиспетчер, участвовавший в посадке самолета с Протасевичем, рассказал, что операцией руководило КГБ Беларуси. Позднее польские спецслужбы обнародовали запись разговора диспетчера и пилота.