Справа Протасевича: США звинуватили в авіаційному піратстві чотирьох білоруських чиновників, їм загрожує довічне

США висунули офіційні звинувачення в авіаційному піратстві чотирьом білоруським чиновникам через примусову посадку літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції США.

Прокуратура стверджує, що чиновники використали неправдиву загрозу вибуху бомби, щоб перенаправити рейс Ryanair до столиці Білорусі, де і затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. У США заявили, що інцидент був «безрозсудним порушенням».

Відтак Штати звинуватили в авіаційному піратстві:

Леоніда Миколайовича Чура та Олега Казючиця — це генеральний директор та заступник генерального директора Державної аеронавігаційної служби Білорусі;

Андрія Анатолійовича Лну та Фну Лну — співробітників держбезпеки.

Всі вони залишаються на волі в Білорусі. Їм загрожує довічне увʼязнення, якщо Штати доведуть їхню провину.