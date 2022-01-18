ICAO закончила отчет о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске с оппозиционером Протасевичем

Международная организация гражданской авиации (ICAO) закончила отчет о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair, в котором был арестован оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

ICAO сообщила, что предоставила доклад 193 членам, включая 36 стран, которые входят в совет организации.

Отчет был составлен специальной группой, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

31 января пройдут дискуссии и заседание представителей совета ICAO для рассмотрения указанного отчета, после чего будут рассмотрены дальнейшие действия в отношении Беларуси. В тот же день рассмотрят и запрос Беларуси, которая считает незаконными санкции за посадку рейса.