ICAO закінчила звіт про примусову посадку літака Ryanair у Мінську з опозиціонером Протасевичем

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) закінчила звіт про примусову посадку в Мінську літака Ryanair, в якому заарештували опозиціонера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.
ICAO повідомила, що надала доповідь 193 членам, включаючи 36 країн, які входять до ради організації.
Звіт було підготовлено спеціальною групою, яка складається з експертів ICAO в галузі авіаційної безпеки, експлуатації повітряних суден, аеронавігації і міжнародного повітряного права.
31 січня відбудуться дискусії і засідання представників ради ICAO для розгляду зазначеного звіту, після чого будуть розглянуті подальші дії щодо Білорусі. Того ж дня розглянуть і запит Білорусі, яка вважає незаконними санкції за посадку рейсу.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Після цього низка країн, зокрема й Україна, припинили авіасполучення з Білоруссю, а «Белавіа» заборонили рейси. Після цього Білорусь отримала санкції.
- У грудні 2021 року білоруський авіадиспетчер, який брав участь у посадці літака з Протасевичем, розповів, що операцією керувало КДБ Білорусі. Пізніше польські спецслужби оприлюднили запис розмови диспетчера і пілота.