Дівчина білоруса Протасевича Софія Сапега написала прохання про помилування

Росіянка Софія Сапега, яку затримали в Мінську з білорусом Романом Протасевичем після примусової посадки літака Ryanair, написала прохання про помилування на ім’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомив її вітчим Сергій Дудіч під час ефіру на радіо «Эхо Москвы».

«Я знаю, що Софія написала прохання про помилування. Почекаємо», — сказав він.