Девушка беларуса Протасевича София Сапега написала прошение о помиловании

Россиянка София Сапега, задержанная в Минске с беларусом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair, написала прошение о помиловании на имя самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич во время эфира на радио «Эхо Москвы».

«Я знаю, что София написала прошение о помиловании. Подождем», — сказал он.