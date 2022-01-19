У Молдові хочуть ввести режим надзвичайного стану в енергетиці. Росія знову погрожує перекрити газ

У Молдові планують запровадити режим надзвичайного стану в енергетиці. Росія знову погрожує припинити постачати газ.

Про це пише NewsMaker.

Відповідне рішення уряд ухвалив 19 січня. Його ще має схвалити парламент, який збереться на засідання 20 січня.

«Проєкт передбачає, що розпорядження надзвичайної комісії набудуть чинності негайно після їхнього ухвалення. Пропонуємо ввести режим НС на 60 днів, враховуючи, що схожа ситуація може повторитися в лютому та березні», — зазначив віцепрем’єр та міністр інфраструктури Андрій Спину.

Напередодні Росія попередила, що 20 січня припинить постачати газ, якщо компанія «Молдовагаз» не сплатить за поставки. Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца запевнила, що країна встигне розрахуватися за газ.