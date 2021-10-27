Молдова закупила ще 1,5 мільйона кубометрів газу не у Росії. Перші поставки вже відбулися

Молдова придбала на міжнародному ринку ще 1,5 мільйона кубометрів газу — знову не у Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Агентства публічної власності країни.

Як зазначається, третій тендер виграли двоє учасників. Ідеться про DXT Commodities — міжнародну компанію, офіс якої розташований у Швейцарії, і польську компанію PGNiG, яка вже виграла перший тендер.