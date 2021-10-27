Молдова закупила ще 1,5 мільйона кубометрів газу не у Росії. Перші поставки вже відбулися

Молдова придбала на міжнародному ринку ще 1,5 мільйона кубометрів газу — знову не у Росії.
Про це повідомили у пресслужбі Агентства публічної власності країни.
Як зазначається, третій тендер виграли двоє учасників. Ідеться про DXT Commodities — міжнародну компанію, офіс якої розташований у Швейцарії, і польську компанію PGNiG, яка вже виграла перший тендер.
Також в агентстві запевнили, що переможці перших тендерів уже поставили газ, як це було визначено в контрактах.
- На початку жовтня компанія «Молдовагаз» лише на місяць продовжила контракт із російським «Газпромом» на постачання газу і тепер змушена закуповувати його за індексною ціною — $800 за тисячу кубометрів, що може призвести до здорожчання газу для населення.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. За словами премʼєр-міністра Наталії Гаврилиці, нині країні бракує приблизно 16 мільйонів кубометрів.
- Рада нацбезпеки й оборони України вирішила допомогти Молдові та надати їй безоплатно 15 мільйонів кубометрів газу. Країна має повернути цей обсяг до кінця зими.
- Через кризу Молдові вперше за 30 років довелося придбати газ не у Росії. На відкритому конкурсі перемогла польська компанія PGNiG. Другий тендер виграла швейцарсько-нідерландська компанія Vitol Group. Обидві компанії поставлять по мільйону кубометрів газу.
- 27 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з премʼєр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі запевнила, що ЄК виділить країні €60 мільйонів на подолання газової кризи.