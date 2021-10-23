У Раді розповіли, скільки газу Молдова хоче позичити в України і коли має його повернути

Молдова попросила Україну надати їй приблизно 15 мільйонів кубометрів газу.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник комітету Верховної Ради з питань енергетики, нардеп від «Слуги народу» Андрій Герус.
«У наших газосховищах 18,4 млрд куб. метрів газу. Обсяг 15 млн куб. метрів — це 0,08% від наших запасів станом на сьогодні. Але для Молдови це критично важливий обсяг вже у найближчі дні — на період до підписання нового газового контракту», — розповів він.
На думку Геруса, надання Молдові газу є певною формою «аварійної допомоги» та правильною практикою добросусідських відносин.
Водночас нардеп зауважив, що Україна хоче, щоб Молдова повернула позичений газ до кінця зими.
«Все-таки за 4 місяці Молдова, найімовірніше, знайде постійного постачальника газу, а саме у лютому-березні цей газ буде найбільш потрібен Україні. Ще раз — це єдине побажання з боку України», — наголосив він, спростувавши поширену низкою ЗМІ інформацію, що нібито Україна збирається надати Молдові 1 мільярд куб. метрів газу, щоби закрити справу судді Миколи Чауса.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. За словами премʼєр-міністра Наталії Гаврилиці, нині країні бракує приблизно 16 млн куб. метрів.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2000. Причина такої високої ціни — низькі запаси газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ. Також у Кремлі заявили, що для нарощення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю газу.