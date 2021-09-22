У США вимагають від Росії наростити транзит газу через Україну. У Кремлі заявили, що для цього Європа має збільшити закупівлю палива

США вимагають від Росії збільшити транзит газу через Україну в Європу, оскільки власних запасів енергоносіїв в європейських країнах не вистачить для того, щоб перезимувати.

Про це в інтервʼю Bloomberg заявив старший радник Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

«Реальність така, що через Україну є трубопроводи з достатньою пропускною здатністю для постачання до Європи. Росія неодноразово заявляла, що їй вистачить запасів газу, щоб зробити це [поставити газ], тому, якщо це правда, їй слід зробити це якомога швидше через територію України», — сказав він.

Також Хохштейн заявив, що відмова «Газпрому» бронювати додаткові обсяги транзиту газу через українську територію на жовтень «викликає занепокоєння» і назвав це «політичним кроком», повʼязаним із будівництвом газопроводу «Північний потік — 2».

У Кремлі вже відреагували на заяву Хохштейна, заявивши, що для збільшення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю палива.

«Я не сумніваюся, що «Газпром» і фахівці «Газпрому» будуть готові пану Хохштейну пояснити суть того, що відбувається, а головне, пояснити дуже просту істину: газ спочатку продається, потім він видобувається і тільки потім він транзитується. Неможливо транзитувати газ, не продавши його. Щоб збільшити обсяги поставок газу, наприклад, після 2024 років через Україну, потрібно відповідно збільшити обсяги газу, який куплений в Європі», — сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, російська сторона «на 100% і навіть більше» виконує зобовʼязання перед європейськими споживачами.

«Наскільки нам відомо, ми зараз близькі до історичного максимуму за обсягами постачання газу європейським покупцям», — додав Пєсков.