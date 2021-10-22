РНБО: Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд кубів газу

За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони українська влада разом з НАК «Нафтогаз України» вирішила надати Європі додаткові 55 млрд кубів газу на рік. Також Україна допоможе Молдові з поставками газу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ухвалили наступне: Кабміну разом з «Нафтогазом» визначити спеціальні умови для транспортування додаткового газу по ГТС України в країни ЄС в обсязі не менше 55 млрд кубів на рік», — сказав секретар РНБО.

Він пояснив, що на сьогодні Україна має контракт з Росією на прокачування в рік 40 млрд кубометрів газу. За його словами, потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів.

Також Данілов уточнив, що Молдові обсяг газу нададуть не за гроші, оскільки Кишинів зобовʼязується пізніше повернути увесь запозичений обʼєм.

«Ми зацікавлені, щоб у Молдові був газ, тому що деякі українські території забезпечуються газом з Молдови», — зазначив секретар.