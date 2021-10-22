СНБО: Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд кубов газа

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны украинские власти и НАК «Нафтогаз Украины» решили предоставить Европе дополнительные 55 млрд кубов газа в год. Также Украина поможет Молдове с поставками газа.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Приняли следующее: Кабмину вместе с «Нафтогазом» определить специальные условия для транспортировки дополнительного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объеме не менее 55 млрд кубов в год», — сказал Данилов.

Он пояснил, что сегодня Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа. По его словам, мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные 55 млрд кубов.

Также Данилов уточнил, что Молдове объем газа предоставят не за деньги, поскольку Кишинев обязуется позже вернуть весь заимствованный объем.

«Мы заинтересованы, чтобы в Молдове был газ, так как некоторые украинские территории обеспечиваются газом из Молдовы», — отметил секретарь.