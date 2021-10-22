У Молдові через нестачу газу оголосили надзвичайний стан

У Молдові на місяць (до 20 листопада) запровадили надзвичайний стан через газову кризу.

Відповідне рішення парламент Молдови ухвалив 22 жовтня. За запровадження режиму НС проголосували 55 депутатів провладної партії «Дія і солідарність» PAS.

Як зазначається, запровадити НС запропонував уряд країни у зв’язку з можливим обмеженням чи призупиненням постачання природного газу в Молдову. У такий спосіб влада країни зможе обійти певні процедури, передбачені законом, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

Водночас у Міноборони Молдови повідомили, що тимчасово вирішили загасити Вічний вогонь на меморіальному комплексі «Вічність» у Кишиневі.

Зауважимо, на початку жовтня «Молдовагаз» лише на місяць продовжив контракт із російським «Газпромом» на постачання газу, тепер компанія змушена закуповувати газ за індексною ціною — $800 за тисячу кубометрів, що може призвести до здорожчання газу для населення.

За словами премʼєр-міністра Наталії Гаврилиці, нині Молдова має дефіцит газу приблизно 16 млн куб. метрів, а необхідні обсяги газу в жовтні покриті лише на 67%. Наразі влада «не має впевненості», що зможе домовитися про укладення договору.