В Молдове из-за нехватки газа объявили чрезвычайное положение

В Молдове на месяц (до 20 ноября) ввели чрезвычайное положение из-за газового кризиса.

Соответствующее решение парламент Молдовы принял 22 октября. За введение режима ЧП проголосовали 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» PAS.

Как отмечается, ввести НС предложило правительство страны в связи с возможным ограничением или приостановлением поставок природного газа в Молдову. Таким образом власти страны смогут обойти определенные процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

В то же время в Минобороны Молдовы сообщили, что временно решили потушить Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.

Заметим, в начале октября «Молдовагаз» лишь на месяц продлил контракт с российским «Газпромом» на поставку газа, теперь компания вынуждена закупать газ по индексной цене — $800 за тысячу кубометров, что может привести к удорожанию газа для населения.

По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, сейчас дефицит газа в Молдове составляет примерно 16 млн куб. метров, а необходимые объемы газа в октябре покрыты лишь на 67%. У власти «нет уверенности», что она сможет договориться о заключении договора.