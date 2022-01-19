В Молдове хотят ввести режим чрезвычайного положения в энергетике. Россия снова угрожает перекрыть газ

В Молдове планируют ввести режим чрезвычайного положения в энергетике. Россия снова угрожает прекратить поставки газа.

Об этом пишет NewsMaker.

Соответствующее решение правительство приняло 19 января. Его еще должен одобрить парламент, который соберется на заседание 20 января.

«Проект предусматривает, что распоряжения чрезвычайной комиссии вступят в силу сразу после их принятия. Предлагаем ввести режим ЧС на 60 дней, учитывая, что похожая ситуация может повториться в феврале и марте», — отметил вице-премьер и министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Накануне Россия предупредила, что 20 января прекратит поставлять газ, если компания «Молдовагаз» не оплатит поставки. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заверила, что страна успеет рассчитаться за газ.