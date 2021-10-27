Еврокомиссия выделит Молдове €60 миллионов для преодоления газового кризиса

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с премьер-министром Наталией Гаврилицей в Брюсселе.

«Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. Заседание Совета ассоциации ЕС и Молдовы, которое состоится завтра [28 октября], еще больше укрепит наше сотрудничество. В этом контексте Еврокомиссия дает €60 млн, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом», — сказала она.