Еврокомиссия выделит Молдове €60 миллионов для преодоления газового кризиса

Еврокомиссия выделит Молдове €60 млн, чтобы помочь преодолеть газовый кризис.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с премьер-министром Наталией Гаврилицей в Брюсселе.
«Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. Заседание Совета ассоциации ЕС и Молдовы, которое состоится завтра [28 октября], еще больше укрепит наше сотрудничество. В этом контексте Еврокомиссия дает €60 млн, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом», — сказала она.
- В начале октября компания «Молдовагаз» только на месяц продлила контракт с российским «Газпромом» на поставку газа и теперь вынуждена закупать его по индексной цене — $800 за тысячу кубометров, что может привести к удорожанию газа для населения.
- 22 октября парламент Молдовы на месяц ввел чрезвычайное положение из-за газового кризиса. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, сейчас стране не хватает примерно 16 миллионов кубометров.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины решил помочь Молдове и предоставить ей безвозмездно 15 миллионов кубометров газа. Страна должна вернуть этот объем до конца зимы.
- Из-за кризиса Молдове впервые за 30 лет пришлось приобрести газ не у России. На открытом конкурсе победила польская компания PGNiG. Также правительство Молдовы рассматривает закупку газа у других европейских поставщиков.