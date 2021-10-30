В Молдове озвучили стоимость российского газа по новому контракту: в ноябре — за $450, затем цена будет падать

Молдова закупит у России газ по цене $450 за тысячу кубометров в ноябре, затем цена может снизиться, если упадет стоимость топлива на рынке.

Об этом заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну в комментарии NewsMaker.

«Исходя из нынешних рыночных цен, могу сказать, что на ноябрь цена газа будет примерно $450 за тысячу кубометров. Затем цена будет падать в зависимости от цены газа на биржах. В нынешних условиях это цена вдвое ниже рыночной и ниже той, которую мы платили в октябре», — рассказал он.