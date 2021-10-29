Молдова договорилась с Россией о продлении газового контракта на 5 лет. Соглашение заключили на условиях Кишинева

Молдова договорилась с российским «Газпромом» о продлении предыдущего контракта еще на пять лет на основе формулы цены, предложенной молдовской стороной. Россия назвала эти условия «взаимовыгодными».

Об этом сообщили в МИД Молдовы и на сайте «Газпрома».

На переговорах в Санкт-Петербурге стороны достигли договоренностей о формуле цены, аудите долга Moldova-Gaz и дальнейшем диалоге по погашению долгов.