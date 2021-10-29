Молдова домовилася з Росією про продовження газового контракту на 5 років. Угоду уклали на умовах Кишинева

Молдова домовилася з російським «Газпромом» щодо продовження попереднього контракту ще на пʼять років на основі формули ціни, запропонованої молдовською стороною. Росія назвала ці умови «взаємовигідними».

Про це повідомили в МЗС Молдови та на сайті «Газпрому».

На переговорах у Санкт-Петербурзі сторони досягли домовленості щодо формули ціни, аудиту боргу Moldova-Gaz та подальшого діалогу щодо погашень.