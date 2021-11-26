Молдова сплатила «Газпрому» борг за газ

Молдова перерахувала російському «Газпрому» гроші за спожитий газ.

Про це повідомили у пресслужбі «Молдовагаз».

Як зазначається, йдеться про газ, спожитий у жовтні та першій половині листопада 2021 року.

Раніше у Молдові пояснили, що заборгували приблизно $75 млн через дефіцит платіжного балансу.