Молдова сплатила «Газпрому» борг за газ

Молдова перерахувала російському «Газпрому» гроші за спожитий газ.
Про це повідомили у пресслужбі «Молдовагаз».
Як зазначається, йдеться про газ, спожитий у жовтні та першій половині листопада 2021 року.
Раніше у Молдові пояснили, що заборгували приблизно $75 млн через дефіцит платіжного балансу.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. Рада нацбезпеки й оборони України вирішила допомогти Молдові та надати їй безоплатно 15 мільйонів кубометрів газу. Країна має повернути цей обсяг до кінця зими.
- Через кризу Молдові вперше за 30 років довелося придбати газ не у Росії.
- 27 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з премʼєр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі запевнила, що ЄК виділить країні €60 мільйонів на подолання газової кризи.
- 29 жовтня Молдова домовилася з російським «Газпромом» щодо продовження попереднього контракту ще на пʼять років. Міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину розповів, що Молдова закупить у Росії газ за ціною $450 за тисячу кубометрів у листопаді, потім ціна може знизитися, якщо впаде вартість палива на ринку.
- 22 листопада «Газпром» пригрозив припинити постачання газу до Молдови через 48 годин — через затримку в оплаті за паливо.