«Газпром» пригрозив Молдові зупинити газопостачання через дві доби

«Черговий термін поточних платежів — сьогодні, 22 листопада. У звʼязку з цим сьогодні «Газпром» відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено», — сказав він.

Російська компанія «Газпром» пригрозила припинити постачання газу до Молдови через 48 годин — через затримку в оплаті за паливо.

За словами Купрянова, Молдова не виконує взяті на себе зобовʼязання.

«Маючи на увазі складну, дуже складну ситуацію в економічному та фінансовому становищі Молдови, керуючись прагненням зберегти для Молдови можливості виплати її боргових зобовʼязань щодо «Газпрому», а також позицію президента Росії, до якого молдовська сторона неодноразово зверталася за сприянням, «Газпромом» було ухвалено рішення підписати контракт практично на умовах молдовської сторони, але з суттєвим та важливим пунктом: Молдова вчасно здійснює 100% поточних платежів за газ», — нагадав представник російського газопостачальника.