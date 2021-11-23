Уряд Молдови виплатить «Газпрому» понад $80 мільйонів боргу

Уряд Молдови направить $80 мільйонів на виплату боргів за газ російському «Газпрому». Там погрожували відімкнути газ через дві доби.
Про це повідомив віцепрем’єр країни Андрей Спину.
Він пояснив, що країна виділить ці кошти на термінове погашення боргів «Молдовагазу» перед «Газпромом». Їх заберуть з грошей, які планували витратити на збільшення статутного капіталу Energocom — нової державної енергетичної компанії Молдови.
Борги будуть погашені для того, щоб забезпечити безперебійне постачання газу до Молдови.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. Рада нацбезпеки й оборони України вирішила допомогти Молдові та надати їй безоплатно 15 мільйонів кубометрів газу. Країна має повернути цей обсяг до кінця зими.
- Через кризу Молдові вперше за 30 років довелося придбати газ не у Росії.
- 27 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з премʼєр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі запевнила, що ЄК виділить країні €60 мільйонів на подолання газової кризи.
- 29 жовтня Молдова домовилася з російським «Газпромом» щодо продовження попереднього контракту ще на пʼять років. Міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину розповів, що Молдова закупить у Росії газ за ціною $450 за тисячу кубометрів у листопаді, потім ціна може знизитися, якщо впаде вартість палива на ринку.