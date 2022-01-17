Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику в сузірʼї Вітрила

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 3318, яка розташована в сузірʼї Вітрила.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Сфотографована галактика розташована майже за 115 світлових років від Чумацького Шляху.

Hubble

Спершу Вітрила були частиною набагато більшого сузір’я, відомого як Арго Навіс (Argo Navis), але воно виявилося непрактично габаритним, тому Argo Navis був розділений на три частини. Вони вже отримали назви Кіль, Корма і Вітрила.

Зокрема, сузірʼя Вітрила отримало таку назву, оскільки «зовнішні краї NGC 3318 нагадують вітрила корабля, що здіймаються під лагідним вітерцем».

Відкривачем цього обʼєкта став британський астроном німецького походження Джон Гершель, який уперше спостерігав за ним 2 березня 1835 року.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.