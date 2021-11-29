Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику у сузірʼї Піч

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 1317, яка розташована у сузірʼї Піч.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

На світлині зображений космічний об’єкт на відстані понад 50 мільйонів світлових років від нашої планети.

Поруч із галактикою NGC 1317 можна побачити два об’єкти з дуже різних частин Всесвіту. Наприклад, яскрава точка з хрестоподібним візерунком — це зірка з нашої власної галактики, оточена дифракційними шипами, а от червоніша пляма — це віддалена галактика, яка розташована за межами NGC 1317.

Відкривачем цієї спіральної галактики вважають англійського астронома Джеймса Данлопа. Саме він у 1826 році почав спостерігати за цим обʼєктом.