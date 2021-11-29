Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Печь

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 1317, расположенной в созвездии Печь.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На фотографии изображен космический объект на расстоянии более 50 миллионов световых лет от нашей планеты.

Рядом с галактикой NGC 1317 можно увидеть два объекта из разных частей Вселенной. Например, яркая точка с крестообразным узором – это звезда из нашей собственной галактики, окруженная дифракционными шипами, а вот более красное пятно – это отдаленная галактика, расположенная за пределами NGC 1317.

Открывателем этой спиральной галактики считается английский астроном Джеймс Данлоп. Именно он в 1826 году начал наблюдать за этим объектом.