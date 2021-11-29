Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Печь

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 1317, расположенной в созвездии Печь.
Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
На фотографии изображен космический объект на расстоянии более 50 миллионов световых лет от нашей планеты.
Рядом с галактикой NGC 1317 можно увидеть два объекта из разных частей Вселенной. Например, яркая точка с крестообразным узором – это звезда из нашей собственной галактики, окруженная дифракционными шипами, а вот более красное пятно – это отдаленная галактика, расположенная за пределами NGC 1317.
Открывателем этой спиральной галактики считается английский астроном Джеймс Данлоп. Именно он в 1826 году начал наблюдать за этим объектом.
Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.
- В октябре Hubble снял «танец» двух спиральных галактик, а в конце сентября телескоп сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.
- В августе Hubble показал спиральную галактику в созвездии Печь, а до этого галактику в созвездии Часы.