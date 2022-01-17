Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Паруса

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 3318, которая расположена в созвездии Паруса.

Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сфотографированная галактика расположена почти в 115 световых годах от Млечного Пути.

Hubble

Сначала Паруса были частью гораздо большего созвездия, известного как Арго Навис (Argo Navis), но оно оказались непрактично габаритным, поэтому Argo Navis был разделен на три части. Они уже получили названия Киль, Корма и Паруса.

В частности, созвездие Паруса получило такое название, поскольку «внешние края NGC 3318 напоминают паруса корабля, поднимающиеся на ласковом ветерке».

Открывателем этого объекта стал британский астроном немецкого происхождения Джон Гершель, впервые наблюдавший за ним 2 марта 1835 года.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.